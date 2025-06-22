وزير الدفاع الأميركي: “دمّرنا البرنامج النووي الإيراني” والعملية “لم تستهدف القوات الإيرانية ولا الشعب الإيراني”

واشنطن / وكالات /

أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الأحد أن الضربات الأميركية على مواقع إيرانية خلال الليل “دمرت” برنامج طهران النووي.

وأكد هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون “دمرنا البرنامج النووي الإيراني”، مضيفا أن العملية “لم تستهدف القوات الإيرانية ولا الشعب الإيراني”.

وأضاف أن الرئيس دونالد ترامب “يسعى إلى السلام وعلى إيران سلوك هذا الطريق”.

وقال إن “هذه المهمة لم تكن تهدف إلى تغيير النظام”.

وأوضح أن “الرئيس سمح بضربة دقيقة للقضاء على التهديدات التي يشكلها البرنامج النووي الإيراني لمصالحنا الوطنية، ومن أجل الدفاع المشترك عن قواتها وعن حليفتنا إسرائيل”.