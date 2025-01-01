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ايران: لن نعلن عن طبيعة ردّنا على العدوان الأمريكي وواشنطن مسؤولة عن تداعيات العدوان الشرس

الأحد 22 يونيو 2025 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
ايران: لن نعلن عن طبيعة ردّنا على العدوان الأمريكي وواشنطن مسؤولة عن تداعيات العدوان الشرس



طهران /وكالات /

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أميركا وإسرائيل تجاوزتا خطا أحمر كبيرا بمهاجمة منشآت بلاده النووية، مشيرا إلى صعوبة العودة للمفاوضات، ودعا لجلسة عاجلة لنجلس الأمن الدولي بهذا الشأن.

وندد عراقجي بالعدوان الأميركي العسكري الشرس على منشآت بلاده النووية.

وقال إن الإدارة الأميركية مسؤولة بشكل كامل عن التداعيات الخطيرة للعدوان.

وقال عراقجي إن أميركا وجهت ضربة لمبدأ عدم الانتشار النووي، وإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خان إيران ورضخ لطموحات مجرم اعتاد على استغلال أراضي وثروات الشعوب لتحقيق أهداف إسرائيل، في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال وزير الخارجية الإيراني إن الصمت في وجه الأعمال العدائية سيوصل العالم إلى مرحلة خطيرة، وأضاف "تعرضنا للهجوم وعلينا الرد وفق حقنا المشروع بالدفاع عن النفس."

وأضاف "إيران تحت الهجوم من قبل قوة عظمى نووية ونظام مسلح بأسلحة نووية ويجب التنديد بذلك."

وأكد أن "أميركا وإسرائيل تجاوزتا خطا أحمر كبيرا بمهاجمة منشآتنا النووية ولا أعلم أي خط مستقبلي بقي للمفاوضات" وتابع " المنشآت التي استهدفت بأصفهان لا مواد نووية فيها أو يورانيوم منخفض التخصيب."

وقال عراقجي إن "إسرائيل تقوم بالعمل القذر مثلما وصفه المستشار الألماني الذي يدعمها."

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