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الحرس الثوري الإيراني يقصف وسط وشمال إسرائيل بالصواريخ ووقوع دمار كبير واصابات خطيرة

الأحد 22 يونيو 2025 08:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحرس الثوري الإيراني يقصف وسط وشمال إسرائيل بالصواريخ ووقوع دمار كبير واصابات خطيرة



القدس المحتلة/سما/

أعلن الحرس الثوري الإيراني عبر حسابه على منصة "إكس" أن الحرب بالنسبة له قد بدأت الآن وذلك بعد القصف الأمريكي لمنشآت نووية إيرانية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد، عن رصد إطلاق صواريخ من الأراضي الإيرانية باتجاه إسرائيل، مؤكدا أن منظومات الدفاع الجوي تعمل حاليا على اعتراض الصواريخ المعادية.

وقالت مصادر عبرية ان القصف الايراني طال تل ابيب وحيفا والكربوت ونيتروجينا وكافة مدن شمال وجنوب اسرائيل فيما اعلن عن وقوع اصابات خطيرة.

وحذر الجيش المواطنين من ضرورة التوجه فورا إلى الملاجئ والمنشآت المحمية بمجرد سماع صفارات الإنذار، والبقاء فيها حتى صدور تعليمات جديدة.

وأكد أنه "لن يسمح لأحد بمغادرة المنطقة المحمية إلا بعد تلقي تعليمات واضحة من الجهات المختصة". 

وذكرت مواقع عبرية، أن وابلا كبيرا من الصواريخ أُطلق من إيران باتجاه إسرائيل، في الشمال والوسط؛ وتم اعتراض جزء منها فقط، وصفارات الإنذار تدوي بلا توقف.

التقارير الأولية تشير إلى وقوع ضربات مباشرة في عدد من المواقع.

وذكرت وسائل إعلام، بوجود بلاغات أولية عن سقوط صواريخ في وسط وشمال إسرائيل بشكل مباشر. وقال جهاز الإسعاف الإسرائيلي إن التقارير تشير لسقوط 10 صواريخ على الأراضي الإسرائيلية.

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