بوتين: سبب عدم دعمنا العسكري لإيران هو علاقتنا الوثيقة باسرائيل ..

موسكو/ وكالات/

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أحد الأسباب التي تجعل موسكو لا تقدم دعماً عسكرياً مباشراً لإيران هو علاقتها الوثيقة مع إسرائيل، والتي يعيش فيها، بحسب قوله، "ما يقارب المليوني ناطق بالروسية".

وأضاف: "إسرائيل تكاد تكون دولة ناطقة بالروسية"، وذلك خلال مؤتمر صحفي، مشيرًا إلى أن لروسيا "علاقات جيدة وودية مع العالم العربي"، لكن كل صراع يتطلب فحصًا منفصلًا.

وأكد بوتين أن روسيا تدعم إيران بطرق أخرى، قائلاً: "نحن ندافع عن حق إيران في امتلاك الطاقة النووية لأغراض سلمية. لقد بنينا لها مفاعلًا نوويًا، ووقعنا عقودًا لبناء اثنين إضافيين – ونحن مستمرون في العمل. أليست هذه مساندة؟"