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ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران

الأحد 22 يونيو 2025 03:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران



واشنطن/سما/

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب شن هجوم على 3 مواقع نووية في إيران، هي فوردو ونطنز وأصفهان.


وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال": "أكملنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران، بما في ذلك فوردو ونطنز وأصفهان".

وأضاف: "جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني. تم إسقاط حمولة كاملة من القنابل على الموقع الرئيسي فوردو".

وتابع الرئيس الأميركي: "جميع الطائرات عادت بأمان إلى قواعدها. تهانينا لمحاربينا الأميركيين العظماء. لا توجد قوة عسكرية أخرى في العالم كان بإمكانها تنفيذ هذا".

وختم قائلا: "الآن هو وقت السلام. شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر".

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