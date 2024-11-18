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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد إصابة منشأة لإنتاج أجهزة الطرد في موقع أصفهان النووي

السبت 21 يونيو 2025 07:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد إصابة منشأة لإنتاج أجهزة الطرد في موقع أصفهان النووي



طهران/سما/

كدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية السبت أن منشأة لإنتاج أجهزة الطرد المركزي المستخدمة لتخصيب اليورانيوم، “أصيبت” بعد ضربات إسرائيلية جديدة طاولت موقع أصفهان النووي في وسط إيران.

وقال المدير العام للوكالة الأممية رافايل غروسي في بيان “نعرف جيدا هذه المنشأة. لم يكن هناك مواد نووية، ولن تكون للهجوم تاليا أي تداعيات على صعيد الإشعاعات” في محيطه.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، استهداف منشأة نووية في مدينة أصفهان، للمرة الثانية منذ عدوانه على إيران في 13 يونيو/ حزيران الجاري، رغم تحذيرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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