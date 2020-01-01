كاتس: اغتلنا قائد فيلق فلسطين التابع لفيلق القدس الإيراني في شقة بقلب طهران

القدس المحتلة/سما/

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم السبت اغتيال قائد فيلق فلسطين التابع لفيلق القدس الإيراني في شقة بقلب العاصمة طهران.



وقال كاتس في بيان إن "سعيد إيزادي، قائد فيلق فلسطين التابع لفيلق القدس الإيراني الذي موّل وسلّح "حماس" استعدادا لمجزرة 7 أكتوبر، تم القضاء عليه في شقة في قلب طهران".

وأضاف: "إنجاز عظيم للمخابرات الإسرائيلية وسلاح الجو. العدالة للقتلى والمختطفين"، محذرا من أن "يد إسرائيل ستطال كل أعدائها".



منصة "إكس"

ووفقا لمركز معلومات الاستخبارات والإرهاب التابع للواء مئير عميت، قاد إيزادي الجهود الإيرانية لـ"تهريب الأسلحة وتوفير التمويل والتدريب للمنظمات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة".

كان مسؤولاً أيضا عن "تعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمات الإرهابية الفلسطينية وحزب الله، وتنظيم العلاقات بين حماس ونظام الأسد في سوريا. ومن خلال مسؤوليته عن تحويل الأموال إلى حماس، اكتسب نفوذا كبيرا على سياسات المنظمة الإرهابية، وعلى عملياتها الداخلية".

وكشفت الوثائق التي ضبطت خلال المناورة البرية في قطاع غزة عن دور إيزادي المحوري في بناء "محور المقاومة"، وفقا لرؤية قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، الذي قتل في العراق عام 2020.

ووفقا لمعهد الأبحاث كان على اتصال مباشر بجميع كبار قادة حماس، بمن فيهم إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف، كما "عمل إيزادي على تفكيك المعارضة الداخلية داخل حماس، وإبعاد العناصر التي يُنظر إليها على أنها تعارض إخضاع الحركة للسيطرة الإيرانية، بقيادة خالد مشعل، من مراكز صنع القرار".

وكانت طائرة إسرائيلية مسيّرة نفذت أمس الجمعة هجوما استهدف مبنى سكني وسط طهران.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المستهدف في الهجوم هو عالم نووي، فيما قالت قناة "إيران انترناشيونال" إن المسيرة استهدفت شقة هي عبارة عن مجمع لقوات "الباسيج" الخاضعة لقيادة الحرس الثوري الإيراني.