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الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر في "حزب الله" في جنوب لبنان

السبت 21 يونيو 2025 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر في "حزب الله" في جنوب لبنان



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال عنصر في "حزب الله" بضربة جوية بمنطقة برعشيت في جنوب لبنان.


وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي صدر اليوم السبت: "شنّ الجيش هجوما جوياً على عنصر من حزب الله في برعشيت، مما أدى إلى تصفيته".

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر آثار الغارة كما نشرت صورة المستهدف وقالت إنه حسين ضاهر وذكرت أن شخصا آخر أصيب في تلك الغارة.


صورة تداولتها منصات التواصل الاجتماعي في لبنان للمستهدف في الغارة الإسرائيلية حسين ضاهر / مواقع التواصل الاجتماعي
وتأتي هذه الغارة ضمن سلسلة هجمات إسرائيلية متواصلة على مناطق جنوب لبنان، والتي تتركز غالبا على قرى وبلدات قريبة من الحدود. وتزعم إسرائيل أن هذه الضربات تستهدف عناصر أو بنى تحتية عسكرية تابعة للحزب، وتصفها بأنها "تهديد لأمنها".


وفي سياق متصل، أكد الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة قصفه "مواقع عسكرية" في جنوب لبنان تحتوي على منصات إطلاق صواريخ ومخازن أسلحة، مشيرا إلى أنها تُستخدم من قبل "حزب الله".

في الأسبوع الماضي، عززت إسرائيل وجودها العسكري على حدودها مع لبنان وسوريا، مع نشر كتائب إضافية وتعبئة ألوية احتياطية، وفقًا لتقارير إعلامية عبرية.

وحينها، أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن قلقه من التصعيد الأخير، محذرا من أن هذه الخطوات "تقوّض جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة". فيما نفى "حزب الله" نيّته الرد على الهجمات الإسرائيلية ضد إيران، في إشارة إلى تمسكه بالهدوء النسبي على الجبهة اللبنانية حاليا.

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