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ترامب: غابارد مخطئة بشأن البرنامج النووي الإيراني (فيديو)

السبت 21 يونيو 2025 03:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: غابارد مخطئة بشأن البرنامج النووي الإيراني (فيديو)



واشنطن/سما/

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن مديرة المخابرات الوطنية تولسي غابارد أخطأت في الإشارة إلى عدم وجود أدلة على أن إيران تصنع سلاحا نوويا.

وأضاف ترامب أن أوروبا لن تتمكن من تقديم الكثير من المساعدة في الحرب بين إيران وإسرائيل.

وقال “لن تتمكن أوروبا من تقديم المساعدة في هذه الحرب”.

 

وحث وزراء خارجية أوروبيون إيران اليوم الجمعة على التواصل مع واشنطن بشأن برنامجها النووي، بعد انتهاء محادثات عقدت في جنيف، بهدف بدء مفاوضات بشأن اتفاق نووي جديد، دون أي مؤشرات تُذكر على إحراز تقدم.

وأعلن الرئيس الأمريكي أن أمام ايران مهلة أسبوعين “كحد اقصى” لتفادي التعرض لضربات أمريكية محتملة، وذلك غداة قوله إنه سيتخذ قرارا في شأن التحرك عسكريا خلال أسبوعين.

وسئل ترامب عن احتمال اتخاذه قرارا بضرب إيران قبل ذلك فأجاب “أمنحهم فترة من الوقت، وأقول إن اسبوعين هما الحد الأقصى”.

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