بريطانيا تسحب دبلوماسييها من إيران وأستراليا وعدة دول تغلق سفاراتها

لندن/سما/

أعلنت المملكة المتحدة، الجمعة، أنها سحبت طاقمها الدبلوماسي من إيران في اليوم الثامن من التصعيد والهجمات المتبادلة بين إسرائيل وطهران.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان "بسبب الوضع الأمني الراهن، اتخذنا إجراء وقائيا يقضي بسحب موقت لطاقم المملكة المتحدة من إيران"، مضيفة أن "سفارتنا تواصل عملها من بعد".

وأضافت الخارجية "نتعامل بجدية كبيرة مع حماية طاقمنا والمواطنين البريطانيين، وقد نصحنا منذ فترة طويلة بعدم التوجه إلى إيران".

كذلك، أعلنت أستراليا الجمعة أنها علقت عمليات سفارتها في طهران وأمرت طاقمها الدبلوماسي بمغادرة إيران.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني يونغ، في مؤتمر صحفي "ليس قرارا اتخذ اعتباطا. إنه قرار يستند إلى تدهور الأوضاع الأمنية في إيران".

وطلبت الحكومة من جميع الأستراليين مغادرة إيران إذا تمكنوا من ذلك في شكل آمن، لافتة إلى أن نحو ألفي أسترالي وأفراد عائلاتهم يرغبون في مغادرة إيران، علما أن 1200 مواطن أسترالي موجودون في إسرائيل.

وفي السياق نفسه، أغلقت البرتغال وبلغاريا وجمهورية تشيكيا ونيوزيلندا بعثاتها الدبلوماسية في إيران بشكل مؤقت.