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روسيا تحذر من اغتيال خامنئي: رد فعلنا سيكون سلبيا للغاية

السبت 21 يونيو 2025 02:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تحذر من اغتيال خامنئي: رد فعلنا سيكون سلبيا للغاية



موسكو/سما/

حذرت الرئاسة الروسية (الكرملين)، إسرائيل من مغبة اغتيال المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، مشيرة إلى أن رد فعل موسكو سيكون "سلبيا للغاية".

جاء ذلك في تصريحات صحفية، الجمعة، لمتحدث "الكرملين" ديمتري بيسكوف تعليقا على التهديدات الإسرائيلية باغتيال خامنئي، وذلك عقب العدوان الذي تشنه تل أبيب على إيران منذ 13 يونيو/حزيران.

وشدد بيسكوف على أن رد فعل روسيا في حال اغتيال إسرائيل لخامنئي بدعم أميركي سيكون "سلبيًا للغاية"، وقال "لن نوافق على ذلك بالمطلق".

ولفت إلى أن تغيير النظام في إيران لا يمكن تصوره، وأضاف "يجب أن يكون هذا غير مقبول، وينبغي أن يكون من غير المقبول لأي شخص أن يتحدث عن هذا الأمر".

وتجنب بيسكوف الحديث عما ستقوم به روسيا في حال اغتيال خامنئي، وقال "سيؤدي هذا إلى ظهور توجهات متطرفة داخل إيران، وعلى من يتحدثون عن ذلك أن يضعوا ذلك في اعتبارهم، فهم سيفتحون صندوق باندورا (كناية عن انطلاق الشرور)".

وأشار إلى أن الوضع متوتر وخطير للغاية ليس فقط بالنسبة للمنطقة بل وللعالم أيضا، محذرا من أن توسع الصراع بين الأطراف من شأنه أن يجعل الأمر أكثر خطورة.

ومنذ 13 حزيران/ يونيو تشن إسرائيل بدعم أميركي حربا على إيران استهدفت منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

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