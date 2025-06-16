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"عملية نارنيا".. هكذا قتل علماء إيران النوويون في أسرّتهم

الجمعة 20 يونيو 2025 09:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
"عملية نارنيا".. هكذا قتل علماء إيران النوويون في أسرّتهم



القدس المحتلة/سما/

كشفت القناة 12 الإسرائيلية تفاصيل العملية التي تم فيها استهداف علماء نوويين إيرانيين، وقالت إن "عملية نارنيا" هدفت إلى تصفية عشرة علماء بالتزامن مع الهجوم الجوي الصاروخي.


وقالت القناة إنه قبل نحو أسبوع، استيقظت إيران على وقع عملية إسرائيلية وصفت بأنها غير مسبوقة، وكان أحد أبرز محاورها، وربما أكثرها أهمية، استهداف علماء البرنامج النووي الإيراني.


وأوضحت أن العملية التي حملت الاسم الرمزي "عملية نارنيا" هدفت الضربة الافتتاحية منها إلى تصفية عشرة من علماء النووي، بالتزامن مع هجمات استهدفت منشأة نطنز، ومنظومات صواريخ أرض-جو، وأهداف أخرى.

وقد نُفذت عملية التصفية بتوقيت دقيق، حيث قتل تسعة من العلماء في اللحظة ذاتها، أثناء نومهم في منازلهم، وذلك لتفادي أي إنذار أو اتخاذ تدابير وقائية قد تنجم عن تنفيذ الاغتيالات بشكل تدريجي. أما العالم العاشر، فتمت تصفيته لاحقا.

ويرجح أن العلماء المستهدفين شعروا بنوع من الحصانة داخل منازلهم، خاصة وأن الاغتيالات السابقة طالت علماء خارج منازلهم أو داخل سياراتهم. كما أنهم خضعوا لسنوات من المراقبة الدقيقة، وكان لدى إسرائيل معلومات استخباراتية محكمة عنهم.

وقد أصبح هؤلاء العلماء "أهدافا مباشرة" منذ نوفمبر الماضي، حين تقررت الضربة الافتتاحية للحرب. وأكدت مصادر استخباراتية إسرائيلية أن هذه العملية تعد "الأهم من بين جميع العمليات التي نُفذت حتى الآن".

وأوضحت تلك المصادر أن "أنظمة القيادة والسيطرة يمكن استبدالها، حتى وإن تطلب ذلك وقتا، كما أن منظومتي صواريخ أرض-أرض وأرض-جو، رغم أهميتهما، يمكن إعادة بنائهما خلال سنوات".

وأضافت: "لكن المعرفة التي يملكها هؤلاء الأشخاص لا يمكن تعويضها، إذ إن كلا منهم عمل ما بين 20 و40 عاما على برنامج التخصيب والنووي. وإن جمع هذه العقول من جديد، إن أمكن أصلا، قد يستغرق عقودا. لهذا فإن للضربة تأثيرا طويل الأمد سيستمر لسنوات عديدة".

وورد أيضا أن صفارات الإنذار التي دوت في أنحاء إسرائيل عند الثالثة فجرا، ليلة الهجوم، انطلقت في اللحظة التي أصاب فيها الصاروخ الإسرائيلي الأول أحد العلماء داخل الأراضي الإيرانية.

وفي إسرائيل، يؤكد المسؤولون أن قرار تنفيذ الضربة في نوفمبر جاء نتيجة سنوات من العمل الاستخباراتي المكثف، وأن تلك الضربة الافتتاحية قد نجحت في تصفية النخبة العلمية التي كانت تمتلك كل المعرفة المتعلقة بالتخصيب وبالبرنامج النووي الإيراني.

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