الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قائد منظومة النيران في "حزب الله" اللبناني

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة القضاء على قائد منظومة النيران بقطاع الليطاني في "حزب الله" بضربة استهدفت سيارته بمنطقة الشبريحة في جنوب لبنان.



وقال الجيش في بيان إنه قضى على محمد خضر الحسيني قائد منظومة النيران في قطاع الليطاني لدى حزب الله"، مشيرا إلى أنه "خلال الحرب دفع الحسيني بعمليات إطلاق قذائف صاروخية عديدة نحو منطقة نهاريا وحيفا ومدن أخرى داخل إسرائيل".

وادعى البيان أنه "في الفترة الأخيرة عمل الحسيني على محاولة إعمار قوات المدفعية لدى حزب الله بما شكل خرقا فاضحا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، مشددا على أن الجيش "سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".