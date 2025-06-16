هجوم صاروخي إيراني عنيف تزامن مع منشور خامنئي: "العدو الصهيوني يلاقي جزاءه الآن"

طهران/سما/

أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي عن شن بلاده موجة جديدة من الصواريخ ردا على الاعتداءات الإسرئيلية على إيران بمنشور على حسابه عبر منصة "X" .

وقال خامنئي في منشور باللغة العربية:"العدوّ الصهيوني يلاقي جزاءه؛ إنّه ينال قصاصه الآن".



وسقطت صواريخ إيرانية في بئر السبع وتل أبيب الكبرى وإصابات مباشرة في حيفا وتل أبيب وبئر السبع، وفي الميناء بحيفا، تزامنت مع منشور خامنئي.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن صاروخ إيراني سقط في حيفا ووقوع أضرار مادية كبيرة وإصابات.

كما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن سقوط صواريخ إيرانية في عدة مواقع في أنحاء إسرائيل

وقال الإسعاف الإسرائيلي إن إصابات بعضها خطيرة في حيفا جراء الصاروخ.

كما أفاد الإطفاء الإسرائيلي بوقوع أضرار واسعة في وسط إسرائيل عقب الهجوم الصاروخي الإيراني.