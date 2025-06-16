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متضامنون مع فلسطين يخربون طائرتين عسكريتين في قاعدة بريطانية

الجمعة 20 يونيو 2025 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
متضامنون مع فلسطين يخربون طائرتين عسكريتين في قاعدة بريطانية



لندن/سما/

أقدم متضامنون مع فلسطين على تخريب طائرتين عسكريتين في قاعدة "بريز نورتون" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في أوكسفوردشاير.

 

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، تمكن شخصان من اختراق القاعدة الجوية ليلا باستخدام دراجات كهربائية، وقاما برش الطلاء الأحمر على طائرتين من طراز "فوياجر" المستخدمة في عمليات النقل والتزود بالوقود، كما استخدما أداة حديدية لإلحاق أضرار إضافية بالطائرتين.

من جهتها، تبنت مجموعة "بالستاين أكشن" المؤيدة لفلسطين الحادث، ونشرت مقطع فيديو يوثق الحادث، مؤكدة أن الهدف من العملية هو تعطيل مشاركة بريطانيا في ما وصفته بـ"جرائم الحرب والإبادة الجماعية" في الشرق الأوسط.

وتركت المجموعة علم فلسطين في مكان الحادث، بينما اعتبرت وزارة الدفاع البريطانية الحادث عملا تخريبيا، وأكدت أنها تتعاون مع الشرطة في التحقيق.

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