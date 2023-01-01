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“القسام” تقصف جنودا إسرائيليين بخان يونس وتستهدف مستوطنتين شرق المدينة

الجمعة 20 يونيو 2025 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
“القسام” تقصف جنودا إسرائيليين بخان يونس وتستهدف مستوطنتين شرق المدينة



غزة/سما/

أعلنت “كتائب القسام” الجناح المسلح لحركة “حماس”، الجمعة، أنها قصفت تجمعًا لجنود وآليات إسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة، واستهدفت مستوطنتين شرق المدينة بصواريخ قصيرة المدى.
وقالت “القسام” في بيان على تلغرام إن “مجاهديها أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال، قصف تجمع لجنود وآليات الاحتلال في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خانيونس بقذائف الهاون”.
وأضافت أنها استهدفت أيضًا “كيبوتسي (مستوطنتي) نيريم والعين الثالثة شرق خانيونس بمنظومة صواريخ (رجوم) قصيرة المدى من عيار 114 ملم”.
وتأتي هذه العمليات في سياق رد الفصائل الفلسطينية على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل على قطاع غزة، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

 

وخلفت الإبادة أكثر من 186 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

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