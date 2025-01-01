رام الله / سما/

أبرزت الصحف المحلية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الجمعة، استشهاد وإصابة عشرات المواطنين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، واستشهاد شاب وإصابة آخرين برصاص مستعمرين في صوريف، والتحذير الأممي من كارثة وشيكة في قطاع غزة بسبب نفاد الوقود.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- دم الزهرات..لون الفجيعة

استشهاد أكثر من مئة مواطن وإصابة العشرات جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر الخميس

- شهيد وإصابات برصاص مستوطنين في صوريف وعدوان متواصل على مخيم بلاطة وجبع وعنزة

هدم منزل في عينابوس وإجبار مواطن ونجله على هدم منزليهما في بيت حنينا وتجريف مداخل محلات ومنشآت في الرماضين

قرار احتلالي بإخلاء عائلتين من سلوان من منزليهما ومستوطنون يعتدون على مواطن من المغير ويستأنفون العمل ببناء بؤرة في حوارة

- مصطفى يؤكد أهمية تنفيذ مبادرة تعزيز الحماية الاجتماعية واستكمال الخطط التنفيذية لإغاثة شعبنا

- الرئيس الكرواتي: يجب أن نعترف بدولة فلسطين وإسرائيل تنتهج سياسة إجرامية

- الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الأسير رائد عصاعصة من علار

- انتظار المساعدات في غزة.."مهمة انتحارية"

- "التربية": تأجيل انطلاق امتحانات الثانوية العامة للقاعات داخل الجدار في القدس إلى الإثنين المقبل

- تزايد المخاوف في لبنان من ارتدادات التصعيد الإقليمي المتسارع

- خامنئي هدف معلن.. تل أبيب تصعّد نبرتها وطهران تتوعد بـ"ثمن باهظ"

"الأيام":

- 80 شهيدا..غارات عنيفة على مدينة غزة ومجازر جديدة قرب مراكز "المساعدات"

- شهيد في صوريف برصاص المستوطنين والاحتلال ينفذ سلسلة اقتحامات وهدم

- الاحتلال يستهدف مركبة بالرصاص في عقربا

- تسليم جثمان الشهيد المعتقل رائد عصاعصة

- تأجيل بدء امتحانات "التوجيهي" في القدس

- إسرائيل تهاجم مواقع نووية وصاروخية وإيران تقصف منشآت صناعية عسكرية

- ترامب: ضرب إيران من عدمه سيُتخذ خلال أسبوعين

- تحذير أممي من كارثة وشيكة في قطاع غزة بسبب نفاد الوقود

- مشفيان في غزة يحذران من نفاد حليب "الخدج"

- 9 دول أوروبية تدعو لمحادثات لإنهاء التجارة مع المستوطنات

"القدس":

- القذائف تحصد أرواح عشرات المجوّعين

84 شهيداً بينهم 22 في مجزرة استهدفت منتظري المساعدات وسط القطاع

- مستشفيات غزة تحذر من كارثة تهدد الرضع

- شهيد و8 مصابين برصاص المستعمرين في صوريف

إجبار مواطن ونجله على هدم منزليهما بالقدس ومواصلة العدوان على الشمال

- الاحتلال يسلم جثمان الشهيد المعتقل رائد عصاعصة

- انتظار المساعدات بغزة.."مهمة انتحارية"

- تأجيل امتحانات الثانوية العامة للقاعات داخل الجدار في القدس إلى الإثنين المقبل

- اجتماع أوروبي إيراني في جنيف اليوم

- سيناريو متخيل للضربة المحتملة لإيران

- ما حدود سلطة ترمب بشأن التدخل العسكري بالحرب؟