  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستعمرون يواصلون تجريف أراضي المواطنين في بلدة سنجل

الجمعة 20 يونيو 2025 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستعمرون يواصلون تجريف أراضي المواطنين في بلدة سنجل



رام الله / سما/

 واصل مستعمرون، الجمعة، أعمال التجريف واقتلاع أشجار الزيتون المعمّرة في أراضي بلدة سنجل شمال رام الله، لليوم الثالث على التوالي.

وأفاد الناشط عايد غفري لـ"وفا" أن المستعمرين بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، نفذوا عمليات تجريف طالت ما يقارب 10 دونمات من أراضي البلدة، بطول يقارب 1200 متر، وعمق يتراوح بين 10 إلى 15 مترا، في عدة مواقع أبرزها: منطقة النامورة، وشعب النمر، وحي المزيرعة، وذلك على امتداد شارع رام الله نابلس القديم، وتخللها اقتلاع عدد كبير من الأشجار في أراضي المواطنين، غالبيتها أشجار زيتون معمّرة تعود للعصر الروماني.

وأشار غفري إلى أن غالبية اعتداءات المستعمرين على البلدة تتم بحماية من قوات الاحتلال، مشيرا إلى أنهم يعملون على تدمير أشجار الزيتون بشكل كامل قبل اقتلاعها، وذلك حتى لا يتمكن المواطنون من نقلها وزراعتها مرة أخرى.

ويوم الثلاثاء الماضي، شرع مستعمرون بإقامة بؤرة استيطانية، عبر إنشاء غرف خشبية في منطقة جبل التل، جنوب بلدة سنجل، إلى جانب اقتحاماتهم المتكررة للمنطقة الأثرية، التي أقاموا عليها في السابق وعدة مرات خياما استعمارية.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في 20 آب/ أغسطس الماضي، "أمرا عسكريا" يقضي بالاستيلاء على أراضٍ جديدة لتعديل مسار السياج الشائك المنوي إقامته بمحاذاة بلدتي ترمسعيا وسنجل شمال رام الله.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أخطر الاحتلال بالاستيلاء على 29 دونما من أراضي البلدتين لإقامة السياج الذي يمنع المواطنين من الوصول إلى الشارع الرئيسي، وبالتالي يحرمهم من الوصول إلى أراضيهم خلف السياج.

الأكثر قراءة اليوم

“شلالات من الصواريخ” وانفجارات ضخمة وانهيارات وأضرار جسيمة.. هكذا بدت “تل أبيب” وبئر السبع بعد موجة صواريخ “الوعد الصادق 3”

الصاروخ المرعب الذي أطلقته إيران: رؤوس متفجرة تنشطر لضرب أهداف متعددة

الجيش الإسرائيلي يعلن رصد رشقة صاروخية جديدة من إيران ..قصف تل أبيب وهجوم كثيف بالمسيرات..

قطر : سحب عشرات الطائرات العسكرية من قاعدة “العيديد” ألامريكية كإجراء احترازي ودعوة الموظفين بتوخي الحذر الشديد

صحفي إسرائيلي: مقامرات نتنياهو تضعنا تحت تهديد وجودي كبير ..

قلق في دول الخليج من اتساع الصراع : والاستعداد لاستخدام اسلحة كيميائية ونووية

رويترز: محادثات مباشرة بين ايران و الولايات المتحدة

الأخبار الرئيسية

الاعدام اليومي لطالبي المساعدات..عشرات الشهداء والجرحى وغارات مكثفة على غزة وشمال القطاع

الحرب تدخل أسبوعها الثاني.. صواريخ إيرانية تضرب مركز ابحاث كبير في بئر السبع وخامنئي يُعلق "العدو يعاقب الآن"

صحيفة امريكية : تكلفة خيالية تتكبدها إسرائيل لاعتراض صاروخ إيراني واحد

البيت الأبيض: إيران قادرة على صنع قنبلة نووية “خلال أسبوعين” إذا ما أعطى خامنئي أمرا بذلك

رضائي: لم نستخدم ورقتي النفط ومضيق هرمز ولم نلجأ لأصدقائنا بعد ولم نستخدم التقنيات الصاروخية الحديثة وسنكشف عنها قريبا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية