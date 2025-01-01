إيران تصدر تحذيرا لإخلاء مقر القناة “14” العبرية في تل أبيب لانها ستكون هدفا لهجماتتا

طهران /وكالات /

وجهت السلطات الإيرانية تحذيرا عاجلا لإخلاء مقر القناة “14” العبرية في تل أبيب، مشيرة إلى أن هذه القناة ستكون خلال الأيام المقبلة هدفا للهجمات الصاروخية الإيرانية.

وجاء في نص التحذير الذي نشرته وكالة مهر الإيرانية للأنباء: إن القناة 14 تُعدّ قناة دعائية لبنيامين نتنياهو، إذ تدعم جميع سياساته، وتُعرف كمركز لدعم الإرهاب”.

خلال الأيام المقبلة، ستكون هذه القناة هدفا للهجمات الصاروخية الإيرانية.

وعليه، من الضروري أن يتم إخلاء مقرات هذه القناة الإرهابية على وجه السرعة، وعدم العودة إليها تحت أي ظرف.

يشار إلى أن هذا التحذير يعد الثاني من نوعه خلال الأسبوع الحالي، حيث أصدرت طهران يوم الاثنين الماضي، تحذيرا بالإخلاء موجّها إلى العاملين في مقري القناتين “12” و “14” العبريتين، وذلك ردا على الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مقر التلفزيون والإذاعة الإيراني.

ومساء الاثنين الماضي، قصف الجيش الإسرائيلي مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون في طهران.

وأفاد الإعلام الإيراني بمقتل وإصابة عدد من موظفي الإذاعة والتلفزيون الإيراني.

وأوضحت وكالة “فارس” أن الهجوم الإسرائيلي على مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الإيرانية لم يكن واسع النطاق وهدفه هو بث الخوف والذعر وأن البث الرسمي للتلفزيون الإيراني عاد بعد انقطاع وجيز جراء الضربة.