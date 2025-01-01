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الخليل : شهيد من صوريف برصاص مستوطن

الخميس 19 يونيو 2025 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل : شهيد من صوريف برصاص مستوطن



صوريف/ سما/

 استشهد مواطن 42 عاما من بلدة صوريف شمال غرب الخليل برصاص مستوطن.

وذكرت مصادر محلية، ان أحد المستوطنين اطلق النار باتجاه مواطنين، ما أدى لاصابة أحدهما.

وأفاد الهلال الأحمر بان طواقمه تعاملت مع اصابة بالرصاص في الرقبة لمواطن من بلدة صوريف، وتم اجراء إنعاش قلب ورئتين ونقل إلى المستشفى و وضعه خطر.

من جانبها افادت عائلة الهور بان ابنها: محمد محمود الهور، قد استشهد برصاص المستوطنين.

واضافت المصادر، ان عصابات المستوطنين، قاموا باضرام النيران في اشجار زيتون ولوزيات في منطقة الخلة، وحينما حاول سكان المنطقة التصدي لهجوم المستوطنين، قام احدهم باطلاق النار ما ادى لاستشهاد المواطن الهور، واصابة شقيقه علي احمد محمود الهور 35 عاما بالرصاص في بطنه وخرجت من ظهره، وتم نقله لمستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج، كما اصيب الشاب محمد الهور (ملك الجن) بالرصاص المطاطي في القدم وتم نقله لمستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج.

واصيب ايضا، الحاج احمد محمود الهور 80 عاما اصابة في الوجه برضوض و علي اغنميات جراء اعتداء بالضرب واصيب مواطنين بجراح ورضوض بعد اعتداء المستوطنين وجنود الاحتلال عليهم بالضرب.

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