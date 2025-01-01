الصاروخ المرعب الذي أطلقته إيران: رؤوس متفجرة تنشطر لضرب أهداف متعددة

القدس المحتلة/سما/

تشير النتائج الأولية التي جمعها جيش الاحتلال في أحد مواقع سقوط الصواريخ الإيرانية التحطم إلى أن تلك الصواريخ هذه المرة كانت مختلفة وخطيرة بشكل خاص.

تعتقد المؤسسة العسكرية في اسرائيل بحسب صحيفة يديعوت احرنوت أن بعض الصواريخ التي أُطلقت احتوت على عدة رؤوس متفجرة تنشطر إلى عدة رؤوس لضرب أهداف متعددة.

ونشرت قناة تيليجرام تابعة للحرس الثوري معلومات عن الهجوم على مقر الاستخبارات العسكرية تحت مستشفى سوروكا قدمت القناة أيضًا تفاصيل حول الرؤوس الحربية التي استخدمها الايرانيون في القصف على بئر السبع. تحتوي الرؤوس الحربية المستخدمة على رؤوس حربية أصغر، مُصممة لضرب أهداف متعددة في آنٍ واحد.

كما كتبوا. «في مثل هذا الصاروخ، تنقسم الرؤوس الحربية الرئيسية عند وصولها إلى الهدف، مُطلقةً عددًا كبيرًا من الرؤوس الحربية شديدة الانفجار الموجهة، مُسببةً دمارًا واسعًا ودقيقًا. هذا ما حدث في هذه العملية».

وأصيب أكثر من 200 شخص في القصف الإيراني العنيف صباح اليوم الخميس.