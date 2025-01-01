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حلفاء ترامب يحذرونه من ضرب إيران تحسبا لاغلاق مضيق هرمز ومنع تدفق النفط

الخميس 19 يونيو 2025 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حلفاء ترامب يحذرونه من ضرب إيران تحسبا لاغلاق مضيق هرمز ومنع تدفق النفط



وكالات / سما/

ذكرت شبكة "CNN" الأمريكية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أنَّ الرئيس دونالد ترامب قلق للغاية من الإنجرار إلى صراع خارجي مع إيران، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تتعارض مع تعهداته السابقة بتجنب الصراعات الخارجية.

وأضافت شبكة "CNN"، أنَّ إدارة ترامب تتلقى رسائل مستمرة من الحلفاء تحث على عدم الانخراط في أي هجوم على إيران، محذِّرة من العواقب المحتملة مثل إغلاق مضيق هرمز وتعطيل تدفق النفط.

وأشارت المصادر إلى أنَّ الحلفاء يخشون أيضًا من أن تؤدي أي ضربة أمريكية إلى دفع إيران نحو تطوير سلاح نووي بشكل أسرع، وأصبحت محاولة تجنب إطالة أمد الصراع بين إسرائيل وإيران ضرورة قصوى بالنسبة لإدارة ترامب. 

وتواصل إيران وإسرائيل تبادل الضربات، فيما انتهى اجتماع الرئيس الأمريكي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض قبل قليل، بشأن تدخل الولايات المتحدة، دون حسم القرار.

وقال مصدر مطلع لشبكة CNN، إنَّ الرئيس الأمريكي استعرض خطط الهجوم على إيران، لكنه ينتظر ليرى ما إذا كانت طهران ستتراجع عن برنامجها النووي.

وشكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترامب على "الوقوف إلى جانبهم" بينما تواصل إسرائيل المضي قدمًا في حربها ضد إيران.

وأجلت الولايات المتحدة، بعض موظفي السفارة وأفراد عائلاتهم من إسرائيل على متن طائرة عسكرية أمريكية، بحسب ما أفادت ثلاث مصادر لشبكة CNN. 

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