الجيش الاسرائيلي: هاجمنا مفاعل "آراك" النووي الايراني ومنشاة نطنز

القدس المحتلة / سما/

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، استهداف المفاعل النووي في أراك والمنشأة في نطنز بإيران.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجم الجيش مفاعل آراك النووي، الذي يضم هيكل احتواء المفاعل، وهو عنصر أساسي في إنتاج البلوتونيوم".

وأضاف أن "40 طائرة مقاتلة هاجمت عشرات الأهداف العسكرية بأكثر من 100 ذخيرة خلال الليل".

وأفادت التقارير بأن الهجوم استهدف المكون المخصص لإنتاج البلوتونيوم، مما حال دون إمكانية استخدامه مجددًا في إنتاج الأسلحة النووية.

كما هاجم سلاح الجو الإسرائيلي موقعا يستخدم لتطوير الأسلحة النووية في نطنز، حيث توجد مكونات ومعدات فريدة تستخدم في تطوير الأسلحة النووية، ويجري تطوير مشاريع هناك تمكن من تسريع برنامج الأسلحة النووية.