إصابات مباشرة في تل أبيب وتدمير مبنى البورصة.. إيران تضرب مستشفى سوروكا في بئر السع وتسرب مواد خطرة

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن هناك بلاغات أولية عن إصابات مباشرة في تل أبيب الكبرى وأصوات انفجارات ضخمة، بعد رشقة صاروخية من إيران، أدت إلى سقوط 3 قتلى في حصيلة أولية.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بتلقيه نداءات من أكثر من موقع سقطت فيها صواريخ أطلقت من إيران وان اكثر من اربيعن مصابا وصلوا المشافي فيما افادت الصحة الاسرائيلية بان هناك تسرب خطير في احد الطوابق. كما أشارت المعلومات، إلى أن صاروخا أصاب مستشفى سوروكا في بئر السبع الذي يعمل على إسعاف الجنود المصابين في غزة، وأدى لانهيار مبنى فيه بالكامل.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن بعض الصواريخ سقطت في مناطق وسط إسرائيل وجنوبها. وكانت قد أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى إنه تم رصد إطلاق ما لا يقل عن 25 صاروخا على إسرائيل، أصابت أهدافا مباشرة.

من جهتها أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن إطلاق رشقة صاروخية ضخمة من إيران تضم ما بين 20 إلى 30 صاروخا، اسفر عن وجود قتلى واصابات وهي الأكبر من نوعها خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأفادت التقارير بسقوط عدة صواريخ بشكل مباشر في مناطق مختلفة داخل إسرائيل، شملت تل أبيب، القدس، ومنطقة الشارون.

ودوت صافرات الإنذار، صباح الخميس، في مناطق واسعة من إسرائيل بعد رصد إطلاق رشقة صاروخية كبيرة من إيران باتجاه البلاد، وفقا لما أوردته القناة 12 الإسرائيلية.

وشملت صفارات الإنذار مناطق الشمال والوسط والجنوب، حيث أعلنت الجبهة الداخلية حالة التأهب ودعت السكان إلى الالتزام بملاجئ الحماية. كما دوت صافرات إنذار في منطقة مرج بن عامر، وسط مخاوف من تسلل طائرات مسيرة عبر الحدود.

وفي بيان رسمي، أكد الجيش الإسرائيلي إطلاق صواريخ من الأراضي الإيرانية باتجاه إسرائيل، مشيرا إلى أنه عمل على اعتراض هذه الصواريخ في مناطق تل أبيب وحيفا.

كما تم تسجيل دوي انفجارات في مدينة القدس، حيث أعلن الجيش اعتراض أكثر من 10 صواريخ، مما يعكس تصعيدا ملحوظا في الهجمات الصاروخية الإيرانية ضد الأراضي الإسرائيلية.