  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إصابات مباشرة في تل أبيب وتدمير مبنى البورصة.. إيران تضرب مستشفى سوروكا في بئر السع وتسرب مواد خطرة

الخميس 19 يونيو 2025 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات مباشرة في تل أبيب وتدمير مبنى البورصة.. إيران تضرب مستشفى سوروكا في بئر السع وتسرب مواد خطرة



قالت القناة 12 الإسرائيلية إن هناك بلاغات أولية عن إصابات مباشرة في تل أبيب الكبرى وأصوات انفجارات ضخمة، بعد رشقة صاروخية من إيران، أدت إلى سقوط 3 قتلى في حصيلة أولية.  

  وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بتلقيه نداءات من أكثر من موقع سقطت فيها صواريخ أطلقت من إيران وان اكثر من اربيعن مصابا وصلوا المشافي فيما افادت الصحة الاسرائيلية بان هناك تسرب خطير في احد الطوابق. كما أشارت المعلومات، إلى أن صاروخا أصاب مستشفى سوروكا في بئر السبع الذي يعمل على إسعاف الجنود المصابين في غزة، وأدى لانهيار مبنى فيه بالكامل.  

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن بعض الصواريخ سقطت في مناطق وسط إسرائيل وجنوبها.   وكانت قد أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى إنه تم رصد إطلاق ما لا يقل عن 25 صاروخا على إسرائيل، أصابت أهدافا مباشرة.  

من جهتها أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن إطلاق رشقة صاروخية ضخمة من إيران تضم ما بين 20 إلى 30 صاروخا، اسفر عن وجود قتلى واصابات وهي الأكبر من نوعها خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأفادت التقارير بسقوط عدة صواريخ بشكل مباشر في مناطق مختلفة داخل إسرائيل، شملت تل أبيب، القدس، ومنطقة الشارون.
ودوت صافرات الإنذار، صباح الخميس، في مناطق واسعة من إسرائيل بعد رصد إطلاق رشقة صاروخية كبيرة من إيران باتجاه البلاد، وفقا لما أوردته القناة 12 الإسرائيلية.

وشملت صفارات الإنذار مناطق الشمال والوسط والجنوب، حيث أعلنت الجبهة الداخلية حالة التأهب ودعت السكان إلى الالتزام بملاجئ الحماية. كما دوت صافرات إنذار في منطقة مرج بن عامر، وسط مخاوف من تسلل طائرات مسيرة عبر الحدود.

وفي بيان رسمي، أكد الجيش الإسرائيلي إطلاق صواريخ من الأراضي الإيرانية باتجاه إسرائيل، مشيرا إلى أنه عمل على اعتراض هذه الصواريخ في مناطق تل أبيب وحيفا.

كما تم تسجيل دوي انفجارات في مدينة القدس، حيث أعلن الجيش اعتراض أكثر من 10 صواريخ، مما يعكس تصعيدا ملحوظا في الهجمات الصاروخية الإيرانية ضد الأراضي الإسرائيلية.

 

         

الأكثر قراءة اليوم

صاروخ "سجيل".. ماذا نعرف عن الصاروخ الجديد الذي تم استخدامه اليوم؟ (فيديو)

أضرار وحرائق ودمار كبير في إسرائيل وإيران تتحدى ترامب بصواريخ “فتاح” الباليستية..

نتنياهو: نتكبد خسائر مؤلمة

رشقة صاروخية من إيران على إسرائيل هي الأولى منذ 18 ساعة

تقرير: الإسرائيليون يهربون من القصف الإيراني إلى أوروبا عبر سيناء

مكتب نتنياهو يعلن حصيلة أضرار الصواريخ الإيرانية وأعداد النازحين حتى اليوم

صحيفة اميريكية : مخزون إسرائيل من صواريخ "حيتس" على وشك النفاد وواشنطن ستتدخل لحمايتها من ايران..

الأخبار الرئيسية

صحيفة امريكية : ترامب وافق على خطط الهجوم على إيران لكنه ينتظر قرار طهران

نتنياهو: نتكبد خسائر مؤلمة

6853091242360404670c1e01

الحرس الثوري للمستوطنين: إما الموت البطيء في جحيم الملاجئ أوالفرار من الأراضي التي اغتصبها أسلافك

photo_2025-06-18_19-43-37

طهران تنفي كلام ترامب: لم يطلب أي مسؤول إيراني "الزحف على أبواب البيت الأبيض"

2-77-730x438

رشقة صاروخية من إيران على إسرائيل هي الأولى منذ 18 ساعة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية