خامنئي: الشعب الإيراني لا يستسلم وأي تدخل عسكري من الأمريكيين سيسبب بلا شك أضرارا لا يمكن إصلاحها

طهران/سما/

قال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي، الأربعاء، إن ‌"الكيان الصهيوني ارتكب خطأ فادحا وسيلقى جزاء عمله"، مضيفا أن "إيران لن تغفر ولن تنسى دماء شهدائها".



وقال المرشد الإيراني إن "إيران لن تغفر للكيان الصهيوني انتهاك أجوائها ولن تنسى دماء شهدائها"، مؤكدا أن "القوات المسلحة الإيرانية جاهزة للدفاع عن الوطن ومدعومة من المسؤولين وكل أبناء الشعب".

وأضاف خامنئي أنه على الأمريكيين أن يعلموا أن الشعب الإيراني لا يمكن أن يستسلم وأن أي تدخل عسكري من الأمريكيين سيسبب بلا شك أضرارا لا يمكن إصلاحها.

وأشاد خامنئي بثبات الشعب الإيراني وشجاعته ودقته في مواجهة العدوان الغبي والخبيث للعدو الصهيوني، معتبرا ذلك دليلا على نمو الأمة وقوة العقلانية والروحانية، وأكد أن الأمة الإيرانية ستصمد في وجه الحرب المفروضة، كما ستصمد في وجه السلام المفروض، وهذه الأمة لن تستسلم لأحد في وجه الفرض.

وأشار قائد الثورة الإسلامية إلى التصريحات التهديدية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واشفا إياها ب"السخيفة"، وقال: "الأشخاص الأذكياء الذين يعرفون إيران وشعبها وتاريخها لن يتحدثوا أبدا إلى هذه الأمة بلغة التهديد لأن الأمة الإيرانية لن تستسلم، ويجب على الأميركيين أن يعرفوا أن أي تدخل عسكري أمريكي سيؤدي بلا شك إلى أضرار لا يمكن إصلاحها".