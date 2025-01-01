  1. الرئيسية
  2. مقالات

ما بين خيانة أفراد وخيانة أنظمة ونخب سياسية .. ابراهيم ابراش

الأربعاء 18 يونيو 2025 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما بين خيانة أفراد وخيانة أنظمة ونخب سياسية .. ابراهيم ابراش



يتحدثون عن قدرة إسرائيل على اختراق المجتمع والدولة في إيران وتجنيد أعداد كبيرة من الايرانيين العاديين وبعض المسؤولين في الدولة يعملون ضد بلدهم، أي عملاء وجواسيس، وهذا كلام صحيح وقد أبانت المواجهات الأخيرة بين البلدين خطورة هذا الاختراق سواء لإيران ذاتها أو أذرعها في المنطقة كما جرى مع حزب الله، وفي المقابل كانت قدرة إيران على تجنيد عملاء لها في إسرائيل محدودة.

لكن ماذا بالنسبة لاختراق إسرائيل للدول العربية وخصوصاً المُطبعة معها؟ إسرائيل، وبشراكة أمريكية، لم تجند فقط أشخاصاً عاديين من عدة دول عربية، وهؤلاء بالآلاف، بل جندت أنظمة ونخب سياسية بكاملها وأصبحوا عملاء وجواسيس رسميين لإسرائيل وأمريكا وجعلوا بلدانهم في حالة خضوع واستسلام لتل أبيب وواشنطن. وبالتالي الاختراق الإسرائيلي للدول العربية وخصوصاً المُطبعة معها أكبر وأخطر من الاختراق في إيران لأنه يؤدي الى خضوع واستسلام كل الدولة والمجتمع للإرادة الصهيونية ولن تستطيع هذه الدول ع الوقوف في وجه الأطماع التوسعية لإسرائيل في فلسطين وفي كل المنطقة العربية ،وهذا ما يفسر صمت وعجز هذه الأنظمة في مواجهة حرب الإبادة والتطهير العرقي الذي تقوم به إسرائيل في قطاع غزة والضفة وما تقوم به من استباحة أراضي دول عربية أخرى وصمتها على تصريحات نتنياهو بأنه سيغير حيواستراتيجية الشرق الأوسط!!!

واخيرا نتساءل: هل الدول العربية المنخرطة بما يسمى (السلام الابراهيمي) صديقة لإسرائيل أم عدوة لها؟

وكيف سيكون مصير الدول العربية والقضية الفلسطينية بعد سقوط النظام الإيراني كما تريد إسرائيل، وانتشار الفوضى في ايران ليكون مصير هذا البلد نفس مصير العراق وسوريا وليبيا والسودان؟ وهل تفرد إسرائيل بالهيمنة على المنطقة يخدم العرب والمسلمين؟ 

Ibrahemibrach1@gmail.com

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت : تقدم كبير في صفقة الأسرى وإنهاء الحرب في غزة

الحرس الثوري الإيراني دمر مركزًا للموساد والاستخبارات العسكرية في “ تل ابيب

للمرة الثانية..الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس الاركان في إيران

ايران تستهدف تل أبيب وهرتسليا بالصواريخ ..

إيران: استخدمنا صاروخا لم تتمكن إسرائيل من رصده أو اعتراضه

أسعار صرف العملات في فلسطين

رئيس هيئة الأركان الإيرانية: على سكان تل ابيب وحيفا مغادرتهما فورا حفاظا على ارواحهم..

الأخبار الرئيسية

واشنطن : الساعات الـ48 المقبلة حاسمة في أزمة إيران واحتمالات اشتعالات المنطقة تتزايد..

خامنئي يبث رسالة باللغة العربية: المعركة بدأت ولن نساوم الصهاينة أبدا ويجب التعامل بقوة في مواجهة الكيان

عشرات الصواريخ إلايرانية تدك وسط اسرائيل والدفاعات الجوية تخفق باعتراضها.. والحرس الثوري يصدر تحذيرا بإخلاء تل أبيب..

الجيش الإسرائيلي: سنحقق أهدافنا في إيران خلال أسبوع أو أسبوعين

كيف نجح "الموساد" في اختراق إيران؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية