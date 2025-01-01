خامنئي يبث رسالة باللغة العربية: المعركة بدأت ولن نساوم الصهاينة أبدا ويجب التعامل بقوة في مواجهة الكيان

طهران / وكالات /

نشر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، تدوينة فجر الأربعاء، أعلن فيها بداية المعركة.

خامنئي: المعركة بدأت

وقال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي على منصة “X”: “باسم حيدر الجبار تبدأ المعركة”.

وأضاف: “علي يعود إلى خيبر مع ذو الفقار”.

وشدد خامنئي، تدوينة فجر الأربعاء، على أن الجمهورية الإسلامية لن تساوم الصهاينة أبدا.

وقال المرشد الأعلى الإيراني في تدوينة على منصة “X”: “يجب التعامل بقوة في مواجهة الكيان الصهيوني الإرهابي”.

وأضاف علي خامنئي “لن نساوم الصهاينة أبدا”.

والاثنين، نشر خامنئي تدوينة على منصة “X” أكد من خلالها أن النصر على إسرائيل قريب.

وقال علي خامنئي في التدوينة: “نصر من الله وفتح قريب”.

وأضاف: “ستنتصر الجمهورية الإسلامية بإذن الله على الكيان الصهيوني”.

وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مقابلة مع شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، بأنه لا يستبعد إمكانية اغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وأشار نتنياهو إلى أن استهداف المرشد الأعلى الإيراني سينهي الصراع المستمر بين إسرائيل وإيران الذي اندلع أواخر الأسبوع الماضي ولن يؤدي إلى تصعيده.

وردا على سؤال من شبكة “إيه بي سي نيوز” حول تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض خطة إسرائيلية لاغتيال المرشد الإيراني خشية تصعيد الصراع، قال نتنياهو: “هذا لن يصعد الصراع، بل سينهيه”.

كما حذر وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، المرشد الإيراني علي خامنئي، قائلا: “من الأفضل أن يتذكر مصير الديكتاتور في الدولة المجاورة لإيران”، في إشارة إلى الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

من جهته، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن تعرف بالتحديد مكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، مؤكدا أنه هدف سهل.

وكتب ترامب في حسابه على منصة “تروث سوشيال”: “نعرف تماما مكان اختباء ما يُسمى المرشد الأعلى. إنه هدف سهل، ولكنه آمن هناك – لن نقضي عليه، على الأقل ليس في الوقت الحالي”.

وأضاف: “لكننا لا نريد إطلاق صواريخ على المدنيين أو الجنود الأمريكيين. صبرنا ينفد.. شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر!”.

وفي منشور منفصل قال ترامب: “الاستسلام غير المشروط”.

ومن جهتها ذكرت وسائل إعلام عبرية، بعد منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء، أن عدة صواريخ سقطت على إسرائيل في الرشقة الإيرانية الأخيرة، بعدما أخفقت الدفاعات في اعتراضها.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “قبل وقت قصير، تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق داخل البلاد عقب رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه أراضي إسرائيل”.

وأضاف: “في هذه الأثناء، يعمل سلاح الجو على تنفيذ عمليات اعتراض وهجوم في كل موقع يتطلب إزالة التهديد”.

من جانبها، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة، إن صفارات الإنذار دوت في منطقة تل أبيب الكبرى ومدينتي حيفا والقدس، جراء الرشقة الصاروخية الإيرانية الأخيرة، التي تُعد الثامنة منذ فجر الثلاثاء.

وتحدثت القناة “12” العبرية الخاصة عن تقديرات تشير إلى إطلاق إيران 20 صاروخا على إسرائيل في تلك الرشقة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن بعض التقارير تتحدث عن سقوط عدد من الصواريخ الإيرانية على إسرائيل في الرشقة الأخيرة.

ولم تحدد الإذاعة مواقع سقوط تلك الصواريخ، لكن صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية الخاصة ذكرت أن تقارير أولية تشير إلى تسجيل سقوط صاروخين على الأقل في القدس ومنطقة الشارون قرب تل أبيب.