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الاحتلال يقتحم نابلس ويدنس مسجدا في تل ويواصل عدوانه على مخيم عسكر الجديد

الثلاثاء 17 يونيو 2025 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم نابلس ويدنس مسجدا في تل ويواصل عدوانه على مخيم عسكر الجديد



نابلس / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عدة أحياء في مدينة نابلس، وقرية تل جنوب غرب نابلس، كما واصلت عدوانها على مخيم عسكر الجديد شرقا.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن الاحتلال اقتحم عدة أحياء في المدينة، وداهم منزلا في حي نابلس الجديدة، واعتقل مواطنا لم تعرف هويته بعد.

وأضافت المصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية تل جنوب غرب نابلس، فجر اليوم، ودنست مسجدا فيها، وأجبرت المصلين على إخلائه، قبل تفتيشه والعبث بمحتوياته.

وأشارت المصادر، إلى أن الاحتلال ما زال يواصل منذ فجر أمس الاثنين عدوانه على مخيم عسكر الجديد شرق نابلس.

وداهم الاحتلال عشرات المنازل في المخيم، واعتدى على الأهالي بالضرب، ونقل على أثرها عدد منهم إلى المستشفى.

كما حولت قوات الاحتلال عددا من المنازل إلى ثكنات عسكرية، واحتجزت عشرات المواطنين داخلها وأجرت معهم تحقيقات ميدانية، كما فرضت حظر التجول داخل المخيم، وحاصرت جميع مداخله، ومنعت المواطنين من الدخول إليه، والخروج منه.

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