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مسؤول إسرائيلي: 100 ألف إسرائيلي عالقون في الخارج بسبب إغلاق المجال الجوي

الإثنين 16 يونيو 2025 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي: 100 ألف إسرائيلي عالقون في الخارج بسبب إغلاق المجال الجوي



القدس المحتلة/سما/

لا يزال عشرات الآلاف من الإسرائيليين عالقين في الخارج، في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي عقب الضربة العسكرية التي شنتها تل أبيب على طهران.


وأشار مسؤول إسرائيلي إلى أن أكثر من 100,000 إسرائيلي عالقون في الخارج، وسط تحذير السلطات من أن رحلات العودة ستكون محدودة وتدريجية، دون وجود حل فوري لأولئك الذين يأملون بالعودة.


في الوقت نفسه، لا يستطيع أكثر من 35 ألف سائح المغادرة بسبب إغلاق المجال الجوي. 

وفي إطار الخطة التي قدمتها وزيرة النقل ميري ريغيف، سيتم توفير دعم لوجستي من الطائرات العاملة من نقاط مختلفة خارج إسرائيل، لتمكين سلسلة من الرحلات الجوية لنقل الركاب إلى إسرائيل.

وتقرر بدء عملية الإنقاذ الجوي، ومن المتوقع تبدأ الرحلات المغادرة خلال 72 ساعة.

وتنص الخطة على أن يكون هناك رحلتان في الساعة، حتى 48 رحلة يوميا وسيتم تشغيل الرحلات خلال النهار فقط، ليكون التقدير بعودة حوالي 8000 مسافر يوميا.

وأطلق "مجلس الأمن القومي" الأحد، رسالة تحذير رسمية للإسرائيليين العالقين في الخارج، من محاولة العودة عبر المعابر البرية من الأردن أو سيناء في مصر، فيما دعتهم سلطات المطارات للتوقف عن التوجه إلى قبرص.

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