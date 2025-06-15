إعلام عبري: الصواريخ الإيرانية دقيقة إلى حد كبير ونتنياهو يتسبّب بضبابية حول استراتيجية “إسرائيل” لإنهاء الحرب

القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أنّ الذخائر الإيرانية دقيقة إلى حدّ كبير كما تظهر بعض الضربات الموثّقة، في حين تخلّف رؤوس الصواريخ دماراً هائلاً.

وذكرت هآرتس أنّ “البرنامج النووي الإيراني هو الهدف المركزي المُعلن ولكن يبدو أن الإنجازات فيه محدودة”.

كما أشارت الصحيفة إلى أنه وبعد الانتقادات التي تلقّاها، قام نتنياهو أمس الأحد بجولة في مواقع الدمار ومعظم وزرائه لا يزالون “مفقودين”.

وأوضحت أن “نتنياهو لا يجيب عن الأسئلة وبالتالي يصعب معرفة ما إذا كانت لدى إسرائيل استراتيجية لإنهاء الحرب”.

وظهر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للعلن في زيارة لموقع القصف الإيراني في “بات يام” جنوبي “تل أبيب”، حيث قتل 9 مستوطنين.

وتواصل إيران عملية “الوعد الصادق 3” من خلال قصف المدن والمنشآت الحسّاسة في كيان الاحتلال، وذلك في ردّ على العدوان الذي شنّته “إسرائيل” على منشآتها النووية واغتيال قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين ومواطنين.