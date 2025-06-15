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الدفاع المدني: 80 حالة سقوط لصواريخ وشظايا وإصابة 7 مواطنين منذ الجمعة

الإثنين 16 يونيو 2025 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني: 80 حالة سقوط لصواريخ وشظايا وإصابة 7 مواطنين منذ الجمعة



رام الله/سما/

أفاد مدير العلاقات العامة والاعلام في الدفاع المدني العقيد نائل العزة، اليوم الإثنين، بتسجيل 80 حالة سقوط لصواريخ وشظايا، ما أدى لإصابة 7 مواطنين غالبيتهم من الأطفال وصفت جراحهم بالطفيفة منذ بدء المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران الجمعة الماضية.

وأضاف في تصريح لـ "وفا"، أن 25 منزلا تضررت بشكل بسيط، إضافة إلى مركبتين، وإحراق أشجار في أراضي مفتوحة.

وأشار إلى أن غالبية الصواريخ والشظايا التي سقطت في الضفة الغربية كانت في القرى والبلدات المحاذية لأراضي الـ 48.

وأوضح العزة أن شظايا الصواريخ تعد أخطر التهديدات، وذلك كونها شظايا معدنية حادة بدرجة حرارة ملتهبة بسرعة عالية في محيط واسع، وقد تُصيب الأشخاص حتى على بُعد مئات الأمتار، وقد تُسبب إصابات خطيرة أو قاتلة، إضافة إلى الأضرار المادية التي تُلحقها بالمباني والمركبات.

وأكد ضرورة الاحتماء في الأماكن الآمنة عند مشاهدة سقوط الصواريخ أو الشظايا، واتباع تعليمات الدفاع المدني للحد من الخطر والحفاظ على الأرواح.

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