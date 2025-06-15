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قائد إيراني سابق: طهران استخدمت صواريخ برؤوس حربية بوزن طن ونصف الطن ولم تستخدم بعد قوة أكبر

الإثنين 16 يونيو 2025 02:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قائد إيراني سابق: طهران استخدمت صواريخ برؤوس حربية بوزن طن ونصف الطن ولم تستخدم بعد قوة أكبر



طهران/سما/

أكد القائد السابق للحرس الثوري الإيراني محسن رضائي أن إيران استخدمت أمس واليوم صواريخ برؤوس حربية بوزن طن ونصف الطن ولم تستخدم بعد رؤوسا حربية أشد قوة.


وقال القائد السابق للحرس الثوري الإيراني: "في هجمات الأمس واليوم، استخدمت إيران صواريخ تحمل رأسا حربيا يزن طنا ونصف الطن، كما تمتلك رؤوسا حربية ذات وزن وقوة أكبر لم تستخدمها بعد".


وأوضح مسؤول أمني إيراني رفيع المستوى لـRT استعداد بلاده لحرب طويلة الأمد، مشيرا إلى أن لدى طهران مجموعة واسعة من بنك الأهداف في إسرائيل والهدف منها هو تعطيل آلة الحرب الإسرائيلية.

وأفادت وكالة أنباء "فارس"، في وقت سابق، بأن طهران استخدمت صواريخ باليستية مزودة "برؤوس حربية شديدة الانفجار" في الموجة الأخيرة من الهجمات على إسرائيل التي استمرت حتى صباح الأحد.

وأضافت أن "الحرس الثوري استخدم صاروخ حاج قاسم الباليستي التكتيكي الموجه الذي يعمل بالوقود الصلب".

وشنّت إيران، مساء يوم الأحد، هجمات صاروخية جديدة على إسرائيل، حيث تعرض مطار بن غوريون في تل أبيب وميناء حيفا لضربة صاروخية، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نحو 30 صاروخا إيرانيا أطلقت نحو إسرائيل في الرشقة الأخيرة.

هذا ودخلت الحرب بين إيران وإسرائيل مرحلة غير مسبوقة من التصعيد، مع تبادل واسع النطاق للضربات التي شملت منشآت استراتيجية وأهدافا حيوية على الجانبين، وسط تنامي المخاوف الدولية، والدعوات لضبط النفس والعودة إلى الحوار.

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