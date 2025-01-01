إيران تشن موجة صاروخية جديدة على إسرائيل ودوي انفجارات هائلة بميناء حيفا

القدس المحتلة / سما/

شنت إيران هجوما جديدا على إسرائيل، وذلك بعد يوم من دفعات صاروخية استهدفت فيها مناطق مختلفة وخلفت قتلى وجرحى ودمارا كبيرا شمل تل أبيب.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية بأن الدفعة الصاروخية القادمة من إيران موجهة إلى منطقة حيفا والكريوت شمالا، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي انفجارات في حيفا.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن تقريرا أوليا يفيد بسقوط صواريخ في مدينتي حيفا وطمرة.

من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن مواقع عدة أُصيبت جراء الدفعة الصاروخية الأخيرة التي أطلقتها إيران الأحد، فيما أفادت فرق الإطفاء بأن مبنى سكنيا على الساحل المتوسطي للبلاد تعرض لضربة مباشرة.

وجاء في بيان للجيش “أرسلت فرق البحث والإنقاذ التابعة لقيادة الجبهة الداخلية إلى مواقع أُصيبت في إسرائيل، عقب الدفعة الصاروخية الأخيرة التي أطلقت من إيران”، وذلك بعدما أُبلغ السكان بإمكان مغادرة الملاجئ. وذكر جهاز الإطفاء أن فرق الإنقاذ تتوجه إلى مبنى على الساحل تعرّض لـ”ضربة مباشرة”.

فيما فعّلت إيران أنظمة الدفاع الجوي مساء الأحد في الأهواز، عاصمة محافظة خوزستان الحدودية مع العراق، وهي المنطقة الرئيسية المنتجة للنفط وتقع في جنوب غرب البلاد.

وذكرت وكالة مهر الإيرانية أنه “قبل دقائق، تم تفعيل الدفاعات الجوية في الأهواز في العديد من المواقع لمواجهة أهداف معادية” وسط تصعيد عسكري مع إسرائيل.

وذكر التلفزيون الإيراني بأن القوات الجوية للحرس الثوري تشن هجوما مركبا على إسرائيل بالصواريخ الباليستية والمسيرات.