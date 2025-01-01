كاتس: الخطة بشأن إيران تسير كما هو مخطط لها بل وأكثر من ذلك

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الجيش الإسرائيلي، "يسرائيل كاتس" إن الخطة بشأن إيران تسير كما هو مخطط لها بل وأكثر من ذلك.

جاء ذلك خلال تفقد كاتس ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مواقع سقطت فيها صواريخ إيرانية في "بيت يام".

واضاف كاتس أن ضربات الجيش الإسرائيلي في طهران ولمنظومات البرنامج النووي وإنتاج الأسلحة والدفاعات الجوية والصواريخ كانت قوية.

وأشار إلى أن الجيش سيصدر أوامر إخلاء لسكان طهران.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن هجوما إسرائيليا استهدف مناطق بمدينة شيراز جنوبي البلاد، بينما قال متحدث عسكري إسرائيلي إن الجيش قصف منشأة نووية في مدينة أصفهان وسط إيران.

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، سمته “الأسد الصاعد”، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة، واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.