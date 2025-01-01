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إيران: لن نتردد بالدفاع عن أنفسنا وسنكتب نهاية القصة مع الكيان الصهيوني ..

الجمعة 13 يونيو 2025 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيران: لن نتردد بالدفاع عن أنفسنا وسنكتب نهاية القصة مع الكيان الصهيوني ..



طهران /وكالات /

أكدت الحكومة الإيرانية، اليوم الجمعة، أنها لن تترد بالدفاع عن نفسها، وقالت "إن عدوان الكيان الصهيوني على إيران أثبت أن هذا الكيان لا يلتزم بأي قاعدة من القانون الدولي، وفق تعبيرها".

وأضافت أن "عدوان إسرائيل مغامرة، ورغم أننا لم نبدأ حربا خلال 200 عام، فلن نتردد في الدفاع عن أنفسنا".

وشددت على حقها في الانتقام، قائلة "سنرد على هذا الكيان الإرهابي بشكل حازم وصارم"، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن الانتقام ممن وصفتهم بـ"الصهاينة الإرهابيين" قريب، وتابعت "لم نكن من بدأ الحرب، لكن إيران ستكتب نهاية هذه القصة".

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