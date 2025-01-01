500 شخصية رومانية توقع رسالة تطالب بوقف الإبادة في غزة

بوخارست/وكالات/

وقعت 500 شخصية ثقافية وفنية رومانية على رسالة وجهتها إلى سلطات بلادها، تطالبها بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف حرب الإبادة في قطاع غزة، وتصاعد البناء الاستعماري في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

ودعت الرسالة، الرئيس الروماني نيكوشور دان، والحكومة الرومانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط على إسرائيل لوقف هذه الإبادة، جاء فيها: "ندعو السلطات الرومانية إلى ربط علاقاتها التجارية والثقافية والدبلوماسية مع إسرائيل بامتثالها للقانون الدولي، وإلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمعاقبتها، وتعليق اتفاقية الشراكة معها.

وطالب الموقعون أيضاً السلطات الرومانية باتخاذ موقف حازم ضد الإبادة الجماعية في غزة، وسياسة الاحتلال والاستعمار في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وشدد الموقعون على ضرورة التضامن الشعبي مع قطاع غزة، إذ قالوا في رسالتهم: "من موقعنا كأهل ثقافة، نشعر بضرورة التضامن مع الفنانين والمعلمين ومخرجي الأفلام والشعراء والكتاب والصحفيين الذين قُتلوا في غزة أو الذين يكافحون من أجل البقاء مع عائلاتهم في ظل المجاعة التي فرضها الحصار الإسرائيلي، وانعدام الخدمات الصحية ومياه الشرب، واستحالة عيش حياة طبيعية بين الأنقاض وتحت الحصار الدائم".