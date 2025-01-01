  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

500 شخصية رومانية توقع رسالة تطالب بوقف الإبادة في غزة

الخميس 12 يونيو 2025 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
500 شخصية رومانية توقع رسالة تطالب بوقف الإبادة في غزة



بوخارست/وكالات/

وقعت 500 شخصية ثقافية وفنية رومانية على رسالة وجهتها إلى سلطات بلادها، تطالبها بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف حرب الإبادة في قطاع غزة، وتصاعد البناء الاستعماري في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

ودعت الرسالة، الرئيس الروماني نيكوشور دان، والحكومة الرومانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط على إسرائيل لوقف هذه الإبادة، جاء فيها: "ندعو السلطات الرومانية إلى ربط علاقاتها التجارية والثقافية والدبلوماسية مع إسرائيل بامتثالها للقانون الدولي، وإلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمعاقبتها، وتعليق اتفاقية الشراكة معها. 

وطالب الموقعون أيضاً السلطات الرومانية باتخاذ موقف حازم ضد الإبادة الجماعية في غزة، وسياسة الاحتلال والاستعمار في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وشدد الموقعون على ضرورة التضامن الشعبي مع قطاع غزة، إذ قالوا في رسالتهم: "من موقعنا كأهل ثقافة، نشعر بضرورة التضامن مع الفنانين والمعلمين ومخرجي الأفلام والشعراء والكتاب والصحفيين الذين قُتلوا في غزة أو الذين يكافحون من أجل البقاء مع عائلاتهم في ظل المجاعة التي فرضها الحصار الإسرائيلي، وانعدام الخدمات الصحية ومياه الشرب، واستحالة عيش حياة طبيعية بين الأنقاض وتحت الحصار الدائم".

الأكثر قراءة اليوم

وزراء إسرائيليون بدأوا يعبرون عن تأييدهم لإنهاء الحرب على غزة

مصر: بيان رسمي بشأن قافلة الصمود وضوابط زيارة الحدود مع قطاع غزة

فريدمان للإسرائيليين ويهود الشتات: حضروا أنفسكم للعيش في دولة منبوذة عالميا ومصدر عار لا فخر

سلطة النقد توضح تبعات قرار سموتريتش قطع العلاقات مع البنوك الفلسطينية..

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الأمور تتجه للتصويت على حل الكنيست بعد عدم احراز تقدم بين الحريديم والليكود

كاتس يأمر بمنع "قافلة الصمود" من دخول غزة

صحيفة إسرائيلية: “إهانة شخصية لترامب”.. هل استسلمت فرنسا لضغوط واشنطن بشأن “الاعتراف بدولة فلسطين”؟

الأخبار الرئيسية

IMG_0153

لأول مرة منذ 20 عاماً.. الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تنتهك التزاماتها "النووية"

مسؤولين أمريكيين وأوروبيين : إسرائيل تستعد لمهاجمة إيران قريبا ومن غير الواضح مدى اتساع نطاق الهجوم

13 شهيدا و200 مصابا بمجزرة جديدة بحق المجوعين جنوب مدينة غزة

خليفة السنوار.. "شبح القسام" يواجه الاختبار الأصعب أمام إسرائيل في غزة

"غزة الإنسانية" تتهم حماس بإعدام 5 من موظفيها غرب خانيونس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية