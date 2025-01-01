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مسؤولين أمريكيين وأوروبيين : إسرائيل تستعد لمهاجمة إيران قريبا ومن غير الواضح مدى اتساع نطاق الهجوم

الخميس 12 يونيو 2025 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤولين أمريكيين وأوروبيين : إسرائيل تستعد لمهاجمة إيران قريبا ومن غير الواضح مدى اتساع نطاق الهجوم



وكالات / سما/

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين أن إسرائيل تستعد فيما يبدو لشن هجوم قريبا على إيران.
وكتبت الصحيفة تقول إن هذا التطور “قد تزيد من تأجيج الشرق الأوسط وتعطيل أو تأخير الجهود التي تبذلها إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب للتوسط في اتفاق لقطع الطريق على إيران لبناء قنبلة نووية”.
وأضافت الصحيفة أنه من غير الواضح مدى اتساع نطاق الهجوم الذي قد تكون إسرائيل بصدد التحضير له، مشيرة إلى أن “التوترات المتصاعدة تأتي بعد أشهر ضغط فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الرئيس ترامب لاغتنام ما تعتبره إسرائيل لحظة ضعف إيران أمام ضربة”.

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