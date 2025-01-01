رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الخميس، استشهاد 80 مواطنا في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ووقوع إصابات وعمليات هدم واسعة وإخطارات في الضفة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- إصابات وعمليات هدم واسعة وإخطارات في الضفة والمتطرف بن غفير يقود اقتحام المستوطنين للأقصى

- مصطفى يبحث مع الممثل الأوروبي ووزير خارجية سويسرا جهود وقف الحرب وإنجاح مؤتمر نيويورك

الشيخ يؤكد أهمية مؤتمر نيويورك لحل الدولتين

- سلطة النقد: لا صحة لادعاءات انهيار المصارف الفلسطينية وأموال المودعين محفوظة بأمان

- شركات تطالب تجارا بالدفع بعملتي الدولار أو الدينار

"اليونفيل".. بين التحريض الإسرائيلي والحرص اللبناني

- الاستيطان يتمدد في الخليل.. الاستيلاء على مبنى من 7 طوابق وحفريات أثرية» في تل الرميدة

- الحكومة تتسلم من نظيرتها الروسية منحة 30 ألف طن من القمح لأبناء شعبنا في غزة

- السماح بالمغادرة الطوعية لأفراد أسر العسكريين الأميركيين من مواقع في الشرق الأوسط

"الأيام":

- 80 شهيداً.. كمائن الموت تتواصل ضد آلاف المجوعين في القطاع

- نتنياهو: سنواصل الحرب في غزة.. زامير: سننتقل إلى أنماط قتال جديدة

- "الأونروا": قتل المجوعين بغزة أصبح أمراً عادياً

- واشنطن تحاول إحباط مؤتمر حل الدولتين وتهدد بمعاقبة الدول التي تعترف بفلسطين

- الاحتلال يشن حملة هدم وتجريف واقتلاع وإخطار ومصادرة

- سلطة النقد: البنوك تعمل كالمعتاد وأموال المودعين لديها محفوظة بأمان

- بن غفير يرد على عقوبات دولية باقتحام المسجد الأقصى

- محكمة إسرائيلية تقرر استمرار احتجاز 8 من نشطاء سفينة "مادلين"

- أميركا تستعد لإخلاء سفارتها بالعراق إثر تصاعد التهديدات الأمنية"

"القدس":

- قتل المجوعين بـ"فخاخ نتساريم"

- الاستيلاء على 800 دونم شرق رام الله بقرار من "سموتريتش"

- تمديد احتجاز نشطاء سفينة "مادلين"

- "كاتس" يوعز بمنع "قافلة الصمود" من دخول غزة

- ستارمر: الوضع بغزة مروع والمشاهد بمراكز المساعدات تفطر القلب

- "النقد": لا صحة لانهيار المصارف الفلسطينية في أعقاب قرار "سموتريتش"