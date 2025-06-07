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باريس تفتح تحقيقا ضد إسرائيليين من أصل فرنسي حرضوا على غزة

السبت 07 يونيو 2025 09:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
باريس تفتح تحقيقا ضد إسرائيليين من أصل فرنسي حرضوا على غزة



باريس/سما/

 أفادت وسائل إعلام عبرية، السبت، بأن باريس فتحت تحقيقا ضد عدد من الإسرائيليين الحاملين للجنسية الفرنسية للاشتباه في قيامهم بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والتحريض على الإبادة الجماعية.

وذكرت القناة “12” العبرية، السبت، أن باريس “فتحت تحقيقا موسعا مع فرنسيين إسرائيليين (لم تحدد عددهم) يُشتبه في عرقلتهم وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، والاشتباه في التحريض على الإبادة الجماعية”.

وأكدت القناة أن النيابة الفرنسية “فتحت تحقيقا بناء على شكوى مقدمة من الاتحاد الفرنسي اليهودي من أجل السلام، ومواطن فلسطيني يحمل الجنسية الفرنسية”.

وأشارت إلى أنه “يُشتبه في أن الفرنسيين الإسرائيليين ناشطون في حركة (الأمر 9) اليمينية المتطرفة، نظموا وشاركوا وحرّضوا على أنشطة لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة في يناير/كانون الثاني 2024”.

يُذكر أيضاً أن جدة فرنسية تقدّمت بشكوى ضد إسرائيل بتهمة القتل وارتكاب الإبادة، متهمة سلطات الاحتلال بالمسؤولية عن مقتل حفيديها الفرنسيين في غزة خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

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