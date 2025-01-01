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الجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن..وصفارات الإنذار تدوي في بعض المناطق

الخميس 05 يونيو 2025 10:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن..وصفارات الإنذار تدوي في بعض المناطق



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الخميس أنّه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن، عقب سماع صفارات الانذارات في القدس ومدن أخرى.
وقال الجيش في بيان “اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وسبب في تفعيل انذارات في بعض المناطق في البلاد”.


قالت وسائل إعلام عبرية إن صفارات الإنذار دوت مساء الخميس، في عدة مناطق وسط إسرائيل بينها تل أبيب وما حولها بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن.
وذكرت القناة 12 الخاصة، أن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق وسط إسرائيل بينها تل أبيب وما حولها.

 

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن “أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض صاروخ جرى رصد إطلاقه من اليمن”.

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