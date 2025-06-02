مجدلاني يطالب "حماس" بتسليم ما تبقى من حكمها إلى السلطة الوطنية وملف المفاوضات إلى منظمة التحرير

رام الله/سما/

طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، حركة "حماس" بتسليم ما تبقى من حكمها لقطاع غزة إلى السلطة الوطنية، وملف المفاوضات إلى منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، باعتبار ذلك شأنا وطنيا عاما وليس حزبيا.

وأكد مجدلاني في حديث لصوت فلسطين، أن نداء أهلنا في غزة للقيادة بعودة السلطة إلى القطاع يأتي تتويجا لحراك شعبي مستمر منذ أشهر؛ رفضا لحرب الإبادة الجماعية ولحكم حركة "حماس" التي تتحمل فيه مسؤولية إدخال شعبنا في حروب دمرت قطاع غزة.

وشدد مجدلاني على أن "حماس" تتمسك بأوهام إمكانية إبرامها صفقة تحافظ على حكمها للقطاع، مشيرا إلى أن المطلوب منها للحفاظ على مكانتها التخلي عن حكم غزة، وإجراء مراجعة سياسية شاملة تضعها ضمن منظمة التحرير وتكون جزءا من النظام الفلسطيني.

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