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مصدر مصري: رفضنا إنشاء مراكز توزيع مساعدات في غزة قرب الحدود وما سيحدث في الأيام المقبلة ليس سهلا

الإثنين 02 يونيو 2025 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر مصري: رفضنا إنشاء مراكز توزيع مساعدات في غزة قرب الحدود وما سيحدث في الأيام المقبلة ليس سهلا



القاهرة/ سما/

قال الإعلامي المصري عمرو أديب، يوم الأحد، إن القاهرة أبلغت إسرائيل برفض إنشاء مراكز لتوزيع المساعدات في غزة على الحدود المصرية.
وأضاف عمرو أديب خلال برنامج “الحكاية” عبر قناة “mbc مصر”، أن إسرائيل تواصل الضغط على أهالي قطاع غزة في الشمال للدفع بهم صوب جنوب القطاع في محاولة لتكثيف الضغوط ودفعهم إلى مناطق قريبة من الحدود المصرية.
وأوضح أن ما يحدث حاليا في غزة وما سيحدث في الأيام المقبلة ليس سهلا على الإطلاق، مؤكدا أن مصر تحمل عبئا ثقيلا في ظل ما يحدث في القطاع.
وأشار الإعلامي المصري إلى أن مصر تتصدى لهذا الأمر بشكل تاريخي وجغرافي وتنادي بحل المأساة الواقعة حاليا في قطاع غزة، مشددا على أن ما يُصعّب الأمر هو أنه يتم التعامل مع نظام إجرامي يجوع ويقتل البشر بشكل يومي.
وتابع أديب قائلا: “مصر لا تتعامل مع دولة أو حكومة لديها ضمير أو حياء لكننا نتعامل مع إجرام مطبق”، لافتا إلى أن ما تعمل عليه مصر لتحقيقه في الفترة المقبلة هو وقف إطلاق النار وإجراء صفقة تبادل للأسرى وإدخال المساعدات.

وشدد على أن أهل غزة أكثر شعب يعاني من الجوع في العالم، مؤكدا أن إسرائيل أعادت القطاع لعصر ما قبل الرحمة وما قبل الإنسانية.

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