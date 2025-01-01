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صحة غزة: "إسرائيل" قصفت 3 مولدات كهربائية بمستشفيات القطاع

السبت 31 مايو 2025 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: "إسرائيل" قصفت 3 مولدات كهربائية بمستشفيات القطاع



غزةمسما/

أعلنت وزارة الصحة بغزة، السبت، أن الجيش الإسرائيلي قصف مؤخرا 3 مولدات كهربائية بقدرات عالية داخل مستشفيات القطاع، محذرة من مخاطر تواجه الأقسام الحيوية التي لا يمكنها الاستمرار في العمل دون كهرباء في ظل منع إسرائيل دخول قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة.

وقالت الوزارة في بيان: “الاحتلال الإسرائيلي دمر عددا كبيرا من المولدات الكهربائية، كان آخرها قصف وحرق 3 مولدات كهربائية بقدرات عالية”.

وأضافت الوزارة: “ما تبقى من مولدات تعمل في المستشفيات منذ أكثر من عام ونصف يصعب صيانتها لعدم توفر قطع الغيار، وعدد منها مهددة بالخروج عن الخدمة”.

وأوضحت أن الفرق الفنية في المستشفيات تعمل ضمن خيارات محدودة ومستنزفه لتعزيز إمدادات الكهرباء للأقسام الحيوية، مؤكدة أنه “لا يمكن لأقسام العمليات والعناية المركزة والطوارئ وحضانات الأطفال الاستمرار بالعمل دون كهرباء”.

وناشدت الوزارة “كافة المؤسسات والجهات المعنية بالعمل العاجل على توفير المولدات الكهربائية بالقدرات المطلوبة، وتوفير قطع الغيار اللازمة للصيانة”.

والأربعاء الماضي، قالت وزارة الصحة بغزة إن 22 مستشفى من أصل 38 بالقطاع خرجت عن الخدمة بفعل الاستهدافات الإسرائيلية، وسط انهيار شبه كامل في النظام الصحي.

(الأناضول)

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