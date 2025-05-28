ترامب يقول إنّه حذر نتنياهو من ضرب إيران (فيديو)

واشنطن/سما/

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء أنه حذر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من ضرب ايران، معتبرا أن الأمر لن يكون “ملائما” في غمرة المباحثات مع طهران حول برنامجها النووي.

وقال ترامب للصحافيين “أود ان أكون صادقا، نعم فعلت”، وذلك حين سئل عما إذا كان طلب من نتانياهو خلال مكالمة الاسبوع الفائت الإحجام عن القيام بعمل عسكري.

واضاف “قلت إنه لن يكون ملائما في الوقت الراهن، نجري محادثات جيدة جدا معهم”.

وتابع “أبلغته أن هذا لن يكون مناسبا الآن لأننا قريبون جدا من الحل. أعتقد أنهم يريدون إبرام صفقة، وإذا تمكنا من إبرام صفقة، فسننقذ ارواحا كثيرة”.

أجرت طهران وواشنطن في الأسابيع الأخيرة خمس جولات من المحادثات ركزت على القضية النووية، وهو أعلى مستوى اتصال بينهما منذ انسحاب الولايات المتحدة العام 2018، خلال ولاية ترامب الأولى، من الاتفاق النووي الذي وقع العام 2015.

وأعلنت إيران في وقت سابق الأربعاء إنها قد تنظر في السماح لمفتشين أمريكيين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش منشآتها إذا تم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.

لكن إسرائيل هددت مرارا بعمل عسكري ضد عدوها اللدود إيران. وذكرت تقارير إعلامية أمريكية الأسبوع الماضي أن الدولة العبرية تستعد لضرب المواقع النووية الإيرانية رغم المحادثات الأمريكية الإيرانية القائمة.

وتشتبه الدول الغربية، وفي مقدمها الولايات المتحدة وإسرائيل، العدو اللدود لإيران بنية طهران امتلاك سلاح نووي.

لكن طهران تنفي أي طموحات نووية عسكرية.