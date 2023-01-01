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رئيسة المفوضية الأوروبية تندد باستخدام القوة غير المتناسب ضد المدنيين في غزة

الثلاثاء 27 مايو 2025 10:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيسة المفوضية الأوروبية تندد باستخدام القوة غير المتناسب ضد المدنيين في غزة



بروكسل/سما/

نددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشدة بتوسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.


وقالت فون دير لاين، في بيان نشرته المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء: " لطالما أيدت المفوضية الأوروبية حق إسرائيل في الأمن والدفاع عن نفسها وستواصل ذلك، ولكن هذا التصعيد واستخدام القوة غير المتناسب ضد المدنيين لا يمكن تبريرهما وفق القانون الإنساني والدولي".

وأضافت: "توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة الذي يستهدف البنية التحتية المدنية ومن ضمنها مدرسة تأوي إليها الأسر الفلسطينية النازحة، مما أسفر عن مقتل مدنيين ومن بينهم أطفال، يعد أمرا بغيضا".

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بـ"الوقف الفوري للتصعيد الحالي وحركة حماس بالإفراج عن بقية الرهائن".

كما طالبت فون دير لاين إسرائيل برفع الحصار عن غزة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن التزام أوروبا نحو تحقيق سلام عادل وشامل ودائم على أساس حل الدولتين "لا يتزعزع".

ومنذ السابع من أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بقطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت هذه الإبادة أكثر من 176 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.

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