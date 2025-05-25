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القناة 12 العبرية : نتنياهو فقد ثقته برئيس الأركان إيال زامير

الإثنين 26 مايو 2025 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 12 العبرية : نتنياهو فقد ثقته برئيس الأركان إيال زامير



القدس المحتلة/سما/

بعد أقل من ثلاثة أشهر من توليه منصبه، تصاعد التوتر بين رئيس الأركان إيال زامير ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل ملحوظ، وذلك على خلفية تعيين رئيس الشاباك المكلف دافيد زيني ، والذي صدر من دون تنسيق مع رئيس الأركان.

وذكرت القناة ١٢ العبرية مساء اليوم نقلاً عن مصادر مقربة من نتنياهو: "العلاقة بين رئيس الوزراء ورئيس الأركان معقدة. 

وأفادت التقارير أيضًا أن الوضع بين الرجلين "يصل إلى مستويات متوترة في المناقشات. وهذا أيضًا هو السبب في عدم إبلاغ رئيس الوزراء له في الوقت المناسب بتعيين ديفيد زيني. لم يكن يثق به ولن يُفشل التعيين، وأراد أن يضعه أمام أمر واقع".

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