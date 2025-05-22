رئيس الأركان الإسرائيلي: أدعوا لاستغلال الفرصة الحالية للتوصل إلى اتفاق تبادل مع حماس

القدس المحتلة/سما/

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير في جلسات مغلقة أن الضغط العسكري خلق الظروف الملائمة لعودة الأسرى، داعيا إلى استغلال الفرصة الراهنة للتوصل إلى اتفاق تبادل مع حركة حماس.



وجاءت تصريحات زامير خلال برنامج "أولبان شيشي" الذي بثته القناة 12 العبرية مساء الجمعة، حيث أشار إلى أن "نافذة الفرصة الحالية لا ينبغي تفويتها".

وأضاف أن العمل العسكري المكثف في قطاع غزة ساهم في زعزعة التماسك داخل حركة حماس، مما قد يفتح المجال أمام انفراجة في ملف الأسرى.

وتتزامن هذه التصريحات مع قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سحب الوفد الإسرائيلي من محادثات الدوحة في خطوة تشير إلى جمود في الموقف الرسمي، رغم ما وصفه مراقبون بإجماع داخل الأجهزة الأمنية حول إمكانية التوصل إلى اتفاق في الوقت الراهن.

وفي سياق متصل، كشف مسؤول أمني كبير للقناة 12 أن "العملية العسكرية الجارية تُحدث صدعا بين قيادة حماس في الداخل والخارج"، مؤكدا أن هذا الانقسام قد يسهم في خلق فرص تفاوضية جديدة لصالح إسرائيل.

وتواصل إسرائيل توسيع عمليتها العسكرية في قطاع غزة، مع دخول ثلاثة ألوية إضافية إلى ساحة القتال، وسط تصاعد الضغوط الدولية والمطالبة الكثيفة بإحراز تقدم في ملف الأسرى.