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الجنائية الدولية ترفض إلغاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت

الخميس 22 مايو 2025 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجنائية الدولية ترفض إلغاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت



لاهاي/وكالات :

لم ينقذ استبعاد كريم خان من منصبه كمدع عام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إسرائيل من الملاحقة القضائية.

ورفضت القائمة بأعمال خان، نزهات خان، طلب إسرائيل إلغاء مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية.

وفي رد رسمي قدمته المحكمة يوم الأربعاء، قالت النيابة العامة إنه لا يوجد أساس قانوني لإلغاء الأوامر أو تعليق التحقيق في قضية ما تسميها "حالة فلسطين".

ووقعت خان باسمها على الوثيقة المكونة من 10 صفحات، وأشارت إلى أنها كانت باسم كريم خان، المدعي العام الرئيس للمحكمة الذي تم وضعه في إجازة قسرية بسبب التحقيق في قضية ذات أبعاد جنسية.

وبحسب المدعية العامة، قررت المحكمة بالفعل أن هناك أساسًا للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت مسؤولان عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في قطاع غزة، على الأقل من 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 20 مايو/أيار من العام الماضي.

وقالت المحكمة إنه لا يوجد مبرر قانوني أو ظرفي لإلغاء أوامر الاعتقال، وهي الخطوة التي يتم اتخاذها عادة فقط في حالة وفاة المشتبه به أو فشل الأدلة بشكل كبير، وهو ما لم يحدث في هذه القضية.

وفي ختام الرد، طلب المدعي العام من القضاة رفض طلب إسرائيل إلغاء أوامر الاعتقال، ورفض طلبها تعليق التحقيق.

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