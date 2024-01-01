  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"إسرائيل هيوم": تركيا وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق للتعاون العسكري في سوريا لمنع أي احتكاك بين الجانبين

الأربعاء 21 مايو 2025 08:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل هيوم": تركيا وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق للتعاون العسكري في سوريا لمنع أي احتكاك بين الجانبين



القدس المحتلة/سما/

قال مصدر إسرائيلي رسمي لصحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، الأربعاء، إن إسرائيل وتركيا توصلتا إلى تفاهمات بشأن تنسيق أنشطتهما العسكرية في سوريا بهدف منع الاحتكاك بين القوات من الجانبين.


وأكد المصدر الإسرائيلي أن تل أبيب تمسكت بموقفها بأن جنوب سوريا سيبقى منزوع السلاح.


وكانت هيئة الإذاعة الإسرائيلية قد ذكرت أن أنقرة وتل أبيب ستستأنفان اليوم الخميس المحادثات في باكو بوساطة من الحكومة الأذربيجانية، وأن تل أبيب ستطرح 3 مطالب رئيسية على أنقرة.

وتتهم إسرائيل تركيا بالسعي لتعزيز وجودها العسكري في سوريا وإنشاء قواعد هناك، محذرة من عواقب هذه الخطوات.

وقال نتنياهو إنه قد يطلب وساطة أمريكية إذا تفاقم النزاع مع تركيا في الأراضي السورية، بينما يواصل الطيران الإسرائيلي ضرباته ضد أهداف عسكرية في سوريا تأكيدا لرفض تل أبيب أي وجود مسلح في جنوب البلاد.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، لم يقتصر التغيير على الداخل السوري فحسب بل امتد إلى دول الجوار، حيث بدأت تتبلور ملامح منافسة جديدة بين قوتين نافذتين في المنطقة هما تركيا وإسرائيل.

هذا، وأكد مسؤولون إسرائيليون سابقا أنه "من المهم تعزيز آلية بين أنقرة وتل أبيب من شأنها منع الصراع الذي لا يريده أي من الطرفين"، وفق ما نقلته صحيفة "معاريف" العبرية.


وأضاف المسؤولون حينها أنه "رغم الخطاب العلني للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يحذر فيه إسرائيل من مواصلة نشاطها العسكري في سوريا، فإن الأتراك ينقلون في الغرف المغلقة رسالة مفادها أنهم غير مهتمين بالمواجهة مع إسرائيل".

إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن اجتماعين اثنين عقدا بين ممثلين من إسرائيل وتركيا في أذربيجان، وكان الهدف الرئيسي للمحادثات هو منع تصعيد الأزمة الحالية بين تركيا وإسرائيل.

وفي الاجتماع أوضحت إسرائيل أن أي تغيير في انتشار القوات الأجنبية في سوريا وخاصة إنشاء قواعد تركية في منطقة تدمر من شأنه أن يشكل تجاوزا للخط الأحمر وسيعتبر خرقا للثقة.

وأكد مصدر إسرائيلي أن الأطراف "اتفقت خلال المحادثات التي جرت في باكو عاصمة أذربيجان على آلية دائمة لمنع الاحتكاك العسكري في سوريا.

وبموجب الاتفاق ستصبح الاجتماعات المماثلة لتلك التي عقدت في باكو منتظمة، ولكن لم يتم تحديد موعد ومكان الاجتماع المقبل بعد، وفقا للمصدر ذاته.

الأكثر قراءة اليوم

خطة جيش الاحتلال لغزة ..

أمريكا تحض دولا عدة على استقبال فلسطينيين قرروا “طوعا” الخروج من غزة بسبب الحرب الدامية

مصدر أمريكي: ويتكوف قدم مقترحا جديدا لـ"إسرائيل" وحماس لوقف إطلاق النار بغزة

رئيس الأركان الإسرائيلي يحدد خيارا واحدا أمام حماس في غزة وهو إخلاء سبيل المختطفين ويهددها بـ”قوة نارية هائلة”

أبو ظبي تعلن التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لبدء إدخال مساعدات إنسانية إماراتية إلى قطاع غزة لإنقاذ المحاصرين

الاحتلال يوسع عمليته البرية في قطاع غزة ويدفع بألوية قتالية جديدة..

"يعلون" يدعو للعصيان: قتل الفلسطينيين يتم عبر "ايديولوجية فاشية دينية متعصبة" واسرائيل ذاهبة للهلاك..

الأخبار الرئيسية

20250521082447

نتنياهو: لا وقف للحرب إلا بإجلاء حماس ونزع سلاح غزة وتنفيذ "خطة ترامب"

682d45084c59b72f585a33d3

أولمرت يتهم إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" بغزة

20250521033408

كاتس قبالة ساحل غزة: حماس تخطط لكيفية المضيّ قدما ويجب التأكّد من عدم وجودها

15ipj-15-730x438

إسرائيل تأسف لإطلاق جنودها النار أثناء دخول وفد دبلوماسي لجنين.. والاتحاد الأوروبي يعتبر التهديد “غير مقبول”

682de077423604500501cd98

جندي إسرائيلي ينشر مشاهد لأول مرة من مقابر الجنود الذين قتلوا في غزة (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية