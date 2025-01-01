"الدرون المصري يؤرق إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

عكست وسائل إعلام إسرائيلية حالة القلق لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من استمرار التهريب من الحدود الجنوبية عبر "الدرون" من مصر.



وقال موقع "الصوت اليهودي" hakolhayehudi الإخباري الإسرائيلي إن استمرار تهريب السلاح باستخدام الطائرات بدون طيار أصبح ظاهرة تؤرق الأمن في إسرائيل.

وأشار الموقع العبري إلى أنه تم ضبط طائرة بدون طيار محملة بالأسلحة أثناء طيرانها من مصر.

وأضاف الموقع العبري أن البدو في الجنوب سواء في سيناء أو صحراء النقب يمارسون التهريب على الحدود المصرية - الإسرائيلية، كما أن الأسلحة التي تتدفق إلى إسرائيل من الحدود الجنوبية وصلت إلى أعداد مخيفة.

وأشار التقرير إلى أن لائحة الاتهام المقدمة إلى المحكمة المركزية في بئر السبع ضد ثلاثة بدو من الجنوب تسلط الضوء على صناعة التهريب أيضا إلى قطاع غزة.

وأعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي مؤخرا ضبط طائرة بدون طيار كانت تقوم بتهريب الأسلحة من الأراضي المصرية إلى إسرائيل، وتم ضبط 19 مسدساً وثلاثة رشاشات وكمية من الذخيرة كانت على متن الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية مؤخرا تقديرات تفيد بأن البدو في الجنوب يمتلكون نحو 120 ألف قطعة سلاح، وهو ما وصفه جهاز الأمن العام (الشاباك) بأنه تهديد كبير.

وكشفت لائحة اتهام قدمت ضد أحد المهربين في الماضي أنه حصل على 800 دولار مقابل كل قطعة سلاح يتم تهريبها، وبالتالي فإن كل عبور يمكن أن يؤدي بسهولة إلى ربح يصل إلى عشرات الآلاف من الشواكل.

وتظهر لائحة الاتهام المقدمة إلى محكمة حيفا أن صناعة التهريب من مصر لا تتوقف في إسرائيل، وأن مسار التهريب باستخدام الطائرات بدون طيار يستمر إلى قطاع غزة، ويمكن استخدامه بسهولة لنقل الأسلحة أيضاً.